|Правителство, работодатели и синдикати сядат на една маса, за да решат каква ще е линията на бедност за 2026 г.
"Фокус" припомня, че кабинетът на Росен Желязков предожи линията на бедност за следващата година да стане 764 лева. Това е ръст със 126 лв. спрямо сегашните 638 лева.
Министерството на труда и социалната политика предприе необходимите действия, като изравни националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността и социалното изключване.
По последни данни над 1,3 млн. са българите, които попадат под линията на бедност. С повишаването й към тях ще се присъединят нови 75 хиляди.
