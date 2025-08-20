ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Извършена е и инцидентна проверка на 16 юли, която е била както на плавателното средство, така и на капитана - за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка", заяви министърът.
Той поясни, че проверки са направени и на водния център за развлечения, но нарушения не са били констатирани.
"На 17 юли сме проверили и каналите за излизане и влизане на подобни плавателни средства - там също не са открити нарушения", каза той.
Министърът обаче отчете, че има пропуски в самата нормативна уредба, касаеща парасейлингът: "Когато парасейлингът се организира по търговски начин, липсва ясна правна аргументация как и на какви условия те трябва да отговарят. Днес бе възложена задача от министър-председателя на министъра на икономиката, министъра на транспорта и министъра на туризма да седната и подготвят в спешен порядък текстове за нормативно уреждане на този въпрос, които да влязат в Народното събрание".
Той допълни, че с промените трябва да се урегулират законово изискванията за летните атракциони и това какви критерии трябва да покриват търговците на такава услуга.
