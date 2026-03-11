Правителството обещава мерки срещу скъпите горива, но не казва какви.
© bTV
Бизнесът също е притеснен. Милена и съпругът ѝ са зеленчукопроизводители и имат малък магазин. С него издържат трите си деца, но разходите им скачат всеки ден.
"Дори да произвеждаш тази продукция, също имаш разход, защото аз не я произвеждам тук, а на село. За да стигнеш до село, имаш разходи“, обяснява Милена Кръстева пред bTV. Зареждат и от доставчици. Заради скъпите горива очакват скок в цените на едро, което ще ги принуди да вдигнат и своите.
Кабинетът уверява, че обмисля мерки, но не казва какви.
"На първо място е важно да не прибързваме с мерките на и второ място ние сме готови, ако цените се повишат по-драстично, да защитим българските граждани“, обясни служебният министър на финансите Георги Клисурски.
Служебният премиер Андрей Гюров отчете, че от високи цени на горивата страдат потребителите в цяла Европа и увери, че се търсят най-правилните решения за скока на цените у нас.
"Ние не трябва да позволяваме събитие напрежение, което виждаме по света да се прехвърля и тук. Ние вече разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в цяла Европа“, обясни Гюров.
Досега експерти са посочвали като възможно мярка и по-нисък данък добавена стойност върху горивата.
Потребителите и бизнесът очакват да разберат ще получат ли подкрепа и каква, а за цените - с днешна дата масовите горива бензин и дизел остават без промяна спрямо ден по-рано.
Междувременно от фискалния съвет пресмятат, че при ръст на петрола с 25% дефицитът у нас може да достигне до 3,6%, а към инфлацията може да се добави още 1%.
Още от категорията
/
Майката на детето на Дечев: Той излъга, че го гледа, бил е в парламента, а то - само в апартамент на 8 етаж!
19:41
Проф. Чуков за евентуално миниране на Ормузкия проток: Отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно
10:08
Наша сънародничка от Тел Авив: Изминалата нощ беше една от най-тежките от началото на конфликта
09:30
Международен анализатор: Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима
10.03
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
10.03
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-добрият ход е правилното финансиране
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.