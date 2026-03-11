Очаква се кабинетът да разгледа отпускането на великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери. Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро.- По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.- По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.