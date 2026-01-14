Със свое решение Министерският съвет одобри финансиране на трансфери за общини за 2026 г. в общ размер на 66 384,5 хил. евро, с което ще се осигури непрекъсваемост и своевременно изпълнение на обществено значими дейности, проекти и програми на територията на съответните общини.Предвидено е изплащането на субсидии за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени на пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници по § 4, ал. 1 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози, както и на средства за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образовани за първото тримесечие на 2026 г. за общините в размер на 61 432,8 хил. евро.Осигурени са средства за завършването на обект от изключителна важност и голяма обществена значимост. С предоставените средства в размер на 2 300,8 хил. евро ще се гарантира окончателно завършване на проекта.Осигурява се финансиране в размер на 1 220,0 хил. евро за приоритетни, с оглед предоставяне на подкрепа за развитието на културно- историческия туризъм в България, като не се допусне прекъсване на стартиралите дейности по обектите.С оглед покриване на част отс население до 500 жители (без курортите), се предлага по бюджетите на общините да се одобри допълнително финансиране от началото на 2026 г. в размер на 591,4 хил. евро.С проекта на акт се предлага да се осигури финансиране в размер на 429,5 хил. евро за продължаването на дейността напрез 2026 г.Предвижда се осигуряване на средства в размер на 410,0 хил. евро за продължаване на изпълнението нас цел да се предостави подкрепа на здравните услуги на жителите на общината, като с проекта на решение ще се осигури непрекъсваемост на предоставените медицински грижи и през 2026 г.Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.