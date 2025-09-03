Правителството одобри промени по приемането на еврото

© Правителството одобри промени в Постановление № 480 от декември 2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за същата година в изпълнение на приетото от Народното събрание Решение за ускоряване и завършване на процеса по практическата подготовка за приемане на еврото у нас, както и на Решението на Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България, прието на 08 юли 2025 г. Това става ясно от решенията на правителството след последното му заседание в сряда.



Към момента вече са извършени всички дейности от първа и множество дейности от втора фаза на комуникационната кампания, сред които изработване и излъчване на информационни видеоклипове за еврото по националните телевизии, организиране на конференции, стартиране на специален информационен сайт за еврото и много други.



Съгласно Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната, отговорните държавни институции имат задължението да провеждат информационна кампания по процеса за въвеждането на еврото в страната. С направените изменения се оптимизират разходите по гореописаното постановление, свързани с информационните и комуникационните дейности по въвеждане на еврото в Република България.