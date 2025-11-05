Правителството одобри таксите за административни услуги, които ще се предоставят от новия Регистър на арбитражите.Става дума за вписване или заличаване на арбитраж като постоянна институция, вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна институция, издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция и други.Новият регистър, поддържан от Министерството на правосъдието, се създава по силата на измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж, чието наименование след измененията вече е Закон за арбитража.Законодателната реформа е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят "Янка Ушколова“), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите. Тя засяга условията и реда за осъществяване на арбитраж на територията на Република България, значително са подобрени възможностите за защита на страните в арбитражното производство, допълнени са основанията за отмяна и нищожност на арбитражното решение, контролните правомощия на министъра на правосъдието и др. За да се гарантира ефективността на новите изисквания, се създава Регистър на арбитражите. Той предоставя административни услуги срещу заплащане на такса в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.Постановлението на МС допълва Тарифа № 1 за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Новите такси са: за вписване на постоянна арбитражна институция - 1 000 лв.; за вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна арбитражна институция, включително вписване на външен арбитър - 100 лв.; за заличаване на вписана постоянна арбитражна институция или на вписан арбитър - 50 лв.; за вписване на обстоятелства относно арбитражни производства, образувани пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор, или пред постоянна арбитражна институция със седалище извън територията на Република България - 100 лв.; за издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция, извършване на писмена справка за вписани обстоятелства, както и издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него - 20 лв.