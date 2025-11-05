Правителството одобри таксите за административни услуги на новия Регистър на арбитражите
© Булфото
Става дума за вписване или заличаване на арбитраж като постоянна институция, вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна институция, издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция и други.
Новият регистър, поддържан от Министерството на правосъдието, се създава по силата на измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж, чието наименование след измененията вече е Закон за арбитража.
Законодателната реформа е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят "Янка Ушколова“), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите. Тя засяга условията и реда за осъществяване на арбитраж на територията на Република България, значително са подобрени възможностите за защита на страните в арбитражното производство, допълнени са основанията за отмяна и нищожност на арбитражното решение, контролните правомощия на министъра на правосъдието и др. За да се гарантира ефективността на новите изисквания, се създава Регистър на арбитражите. Той предоставя административни услуги срещу заплащане на такса в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.
Постановлението на МС допълва Тарифа № 1 за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Новите такси са: за вписване на постоянна арбитражна институция - 1 000 лв.; за вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна арбитражна институция, включително вписване на външен арбитър - 100 лв.; за заличаване на вписана постоянна арбитражна институция или на вписан арбитър - 50 лв.; за вписване на обстоятелства относно арбитражни производства, образувани пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор, или пред постоянна арбитражна институция със седалище извън територията на Република България - 100 лв.; за издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция, извършване на писмена справка за вписани обстоятелства, както и издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него - 20 лв.
Още по темата
Правосъдният министър за войната с имотната мафия: Затягаме контрола над арбитражните съдилища
14.05
Още от категорията
/
Одобрено е Споразумение с Гърция за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
22:40
Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
20:37
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
20:20
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:50
Огнян Тодоров, Сдружение на музеите: Имаме спешна нужда от средства в Бюджет 2026, в противен случай изпадаме в колапс
17:01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.