Георги Георгиев.
Одобрените кандидати са Димитър Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура- Пловдив и европейски делегиран прокурор; Михаела Райдовска - прокурор в Софийска градска прокуратура и европейски делегиран прокурор; Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да изпрати кандидатурите на специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. След разглеждането на кандидатурите и изслушването на кандидатите, Комитетът по подбора ще изготви становище за тяхната квалификация, ще посочи дали те отговарят на условията по регламента (да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение; да притежават необходимата квалификация за
назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела) и ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и на списъка с класирането, Съветът на Европейския съюз с обикновено мнозинство ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България
Националната процедура по подбора бе проведена от седемчленна комисия, с представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет (ВСС) и юридическия факултет на СУ. Тя премина през два етапа - проверка за допустимост въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати на 14 януари.
Комисията счита, че посочените трима кандидати в пълна степен отговарят на условията на Регламента и на условията и критериите, предвидени в Регламент 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и в информационния документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори.
Правителството одобри трима номинирани кандидати за европейски прокурор
