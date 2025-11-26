Правителството прие Решение за освобождаване на Малина Крумова като председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“, считано от 1 декември 2025 г.Бойко Рановски е определен за заместник- председател на ДАБДП, за временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата, считано от 1 декември 2025 г. до назначаването на титуляр.