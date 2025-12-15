Правителството отпуска 30 млн. лв. допълнително за здравеопазване
© Булфото
С проекта на акт се предлага необходимите допълнителни средства за 2025 г. в размер на 30 000 000 лв. да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 година.
С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност и ще се предотврати създаването на социално напрежение и натиск. Кабинетът прие също Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. Вътрешнокомпенсираните промени се извършват основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация.
Извършено е и преразпределение на разходите за персонал без да се променя общо утвърденият им размер. Одобрените промени са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и няма да окажат въздействие върху държавния бюджет.
С друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. в размер на 7 800 000 лв., за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г. Осигуряването на тези средства ще даде възможност за организирането и провеждането на скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката и злокачествени новообразувания на дебелото черво.
Още по темата
/
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми!
12:04
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
11:32
Любослав Костов за депутатите: Не си представям как ще ходят след 2-3 месеца на избори, ако не приемат бюджет
12.12
Икономист за бюджета: Реалистичният сценарий е приемането на удължителен закон, който да гарантира контрол върху разходите
12.12
Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
11.12
Още от категорията
/
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
12:22
Министерство на културата: Твърденията за отстраняване на директора на Народния театър са неверни
10:34
Иван Петков: Участието на БСП във властта – в коалиция с ГЕРБ, ИТН, с подкрепата на "ДПС – Ново начало", беше грешка
09:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.