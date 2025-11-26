Борислав Гуцанов.
"64,3 млн. лева ще са необходими за изплащането им. Направена е сметката, парите ги има. Могат да са спокойни всички хора, които ще получат тези надбавки", допълни министърът.
По думите му в момента в Министерството на труда и социалната политика се работи по закон, така че тези коледни и великденски надбавки да бъдат обективирани в закон.
"Там да се направи така че не само пенсионерите, но и уязвимите слоеве на всички наши граждани да могат да получават тези добавки. Ще прецени как точно това да стане", каза още той.
Гуцанов определи Бюджет 2026 година като "най-социалния".
