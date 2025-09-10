Правителството предлага Християн Христов временно да оглави "Военна полиция"

© Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на република България за издаване на Указ на президента на Република България, с който да назначи полковник Християн Христов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност "Директор на служба "Военна полиция", считано от 19.09.2025 г. до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година, съобщиха от правителствената пресслужба.



Правителството предлага също така бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността "Директор на служба "Военна полиция" и от военна служба, считано от 19.09.2025 г., поради навършване на пределната възраст за военна служба.