Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
В изпълнение на ангажиментите на Република България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), предстои изграждане на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България. Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле“ е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителната способност на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.
