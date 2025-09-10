Новини
Правната комисия прие промени в Наказателния кодекс за домовете за възрастни хора
Автор: Ваня Кузманова 17:56Коментари (0)59
© Булфото/Архив
Парламентарната правна комисия прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, които засягат домовете за възрастни хора. Това се случи с 12 гласа "за".

По думите на правосъдния министър Георги Георгиев предложените текстове за НК са в ангажимента, който са поели след откриването на "домовете на ужасите" за възрастни хора.

"Извършени бяха огромен брой проверки. Над 400 възрастни съграждани са изведени от тези незаконни домове", каза още той.

Георгиев е категоричен, че за да е трайна една промяна, трябва да е законодателна.

"Очевидно е неефективна досегашната административно-наказателна отговорност. Без значение как се наричат тези обекти, дали "Домове за възрастни хора" или "Стаи под наем". Важна е дейността, която извършват", допълни министърът.

Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
09:13 / 08.09.2025
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
16:29 / 08.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
19:25 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:57 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
19:27 / 08.09.2025
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
13:57 / 08.09.2025
