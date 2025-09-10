ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Правната комисия прие промени в Наказателния кодекс за домовете за възрастни хора
По думите на правосъдния министър Георги Георгиев предложените текстове за НК са в ангажимента, който са поели след откриването на "домовете на ужасите" за възрастни хора.
"Извършени бяха огромен брой проверки. Над 400 възрастни съграждани са изведени от тези незаконни домове", каза още той.
Георгиев е категоричен, че за да е трайна една промяна, трябва да е законодателна.
"Очевидно е неефективна досегашната административно-наказателна отговорност. Без значение как се наричат тези обекти, дали "Домове за възрастни хора" или "Стаи под наем". Важна е дейността, която извършват", допълни министърът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: