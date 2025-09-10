Правната комисия прие промени в Наказателния кодекс за домовете за възрастни хора

© Булфото/Архив Парламентарната правна комисия прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, които засягат домовете за възрастни хора. Това се случи с 12 гласа "за".



По думите на правосъдния министър Георги Георгиев предложените текстове за НК са в ангажимента, който са поели след откриването на "домовете на ужасите" за възрастни хора.



"Извършени бяха огромен брой проверки. Над 400 възрастни съграждани са изведени от тези незаконни домове", каза още той.



Георгиев е категоричен, че за да е трайна една промяна, трябва да е законодателна.



"Очевидно е неефективна досегашната административно-наказателна отговорност. Без значение как се наричат тези обекти, дали "Домове за възрастни хора" или "Стаи под наем". Важна е дейността, която извършват", допълни министърът.