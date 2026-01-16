Правната комисия в НС започна работа с над час закъснение заради липса на кворум
Първоначално заседанието бе насрочено 10 минути след края на парламентарния контрол- в залата обаче нямаше кворум на членовете на комисията. Председателят Анна Александрова заяви, че в 12:30 ще направят нов опит, но минути преди 14:00 часа депутатите успяха да съберат кворум и да започнат работа.
На днешното заседание трябва да се гласува законопроекта на "ДПС-Ново начало" за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), както и още два законопроекта: на "Продължаваме Промяната- Демократична България" и на ГЕРБ-СДС. В програмата е предвидено и обсъждането на останалата част от общия законопроект за Изборния кодекс (ИК).
