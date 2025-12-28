Православната църква почита хиляди мъченици днес, ето кои са те
През 302 година езическият император Максимиан се върнал победоносно от войната с етиоптяните и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите. Той изпратил навсякъде заповед да се съберат хората в Никодимия, за да се поклонят на езическите богове. Когато Антим, епископ Никомидийски, чул за заповедта, събрал в църква всички християни и цяла нощ, срещу Рождество Христово, обслужвал литургия.
Максимиан разбрал за това и заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти, които да подпалят, за да изгорят всички християни, които се намират вътре.
Обичаи, свързани с този ден
Според поверията днес се канят гости, на масата се поставят месни ястия, а на възрастните хора се дават сладкиши и топли неща. Смята се, че ако на този ден си пожелаете нещо, то определено ще се сбъдне.
Освен това цялото семейство трябва да свърши нещо заедно, защото така всички членове ще бъдат щастливи през цялата година.
