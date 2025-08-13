Новини
Правосъдният министър: Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
Автор: Ваня Кузманова 13:18Коментари (0)79
©
66 803 сделки с недвижими имоти са вписани от Агенция по вписванията за първите 6 месеца на 2025 г. Броят на сделките е с 30% по-голям спрямо същия период на миналата година", посочи правосъдният министър Георги Георгиев.

По думите му дори в последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада - като са вписани над 21 хил. акта само за месеците юни и юли.

"Очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенция по вписванията. Днес лично проверих на място организацията на работния процес, която разпоредих да се направи, за да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната", допълни министърът.

Георгиев отчете, че е интересна тенденцията, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

"До края на седмицата Агенция по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заради зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи, предоставяме на Агенцията по геодезия, картография и кадастър достъп до всички справки, включително и до актовете за собственост. Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами", каза още той.






