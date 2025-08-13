ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Правосъдният министър: Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
По думите му дори в последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада - като са вписани над 21 хил. акта само за месеците юни и юли.
"Очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенция по вписванията. Днес лично проверих на място организацията на работния процес, която разпоредих да се направи, за да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната", допълни министърът.
Георгиев отчете, че е интересна тенденцията, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.
"До края на седмицата Агенция по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заради зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи, предоставяме на Агенцията по геодезия, картография и кадастър достъп до всички справки, включително и до актовете за собственост. Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами", каза още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Димитър Христов
10:36 / 11.08.2025
Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост
12:15 / 11.08.2025
Задава се криза с бензина у нас в разгара на летния сезон
18:33 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: