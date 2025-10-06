© Държавните граници съществуват, те обаче лесно се преодоляват от добре организираната организирана престъпност, което налага изключителната кооперативност между националните правохранителни органи. Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев по време на Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, който се провежда в София.



Той каза още, че преди няколко дни е прекратен постмониторинговият механизъм спрямо България във връзка с постигнатия напредък в областта на върховенството на закона, защитата на демократичните устои и ефективната защита на човешките права.



"През последните 8 месеца, изпълнителна власт, законодателната власт, в изключително сътрудничество работят с правохранителните органи, прокуратурата, съда, следователите и техните съсловни организации, проведохме революция в областта на наказателното право, във връзка с изпълнение на ангажиментите на България за изваждане на страната от "сивия" списък за пране на пари", потвърди министърът.



Георги Георгиев е категоричен, че има наличие на политическа воля от страна на българското правителство за съдействие.



"Имайте ни предвид като държава-членка, която може да бъде мост за сътрудничество в различни области", каза още той.



