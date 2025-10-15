Георги Георгиев и г-жа Ана Гайего, генерален директор на ГД "Правосъдие и защита на потребителите" в Европейската комисия.
Министър Георгиев официално е уведомил Европейската комисия, че законопроектът е финализиран и предстои обсъждането и приемането му от Народното събрание. Процесуалните права, които се уреждат са правото на адвокат, на правна помощ, на превод, на запазване на мълчание и правата на непълнолетните, в случаите, в които за лицата има данни или съмнения, че са взели участие в извършването на престъпление, но все още не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение. С пълното транспониране на 6-те директиви, популярни като директивите за "заподозрените лица“, ще се превантира налагането на имуществени санкции от Съда на ЕС и бъдещи осъдителни решения срещу България в Европейския съд по правата на човека.
Георгиев информира г-жа Гайего за напредъка, който е постигнат по изпълнението на мерките по второ и трето плащане от Плана за възстановяване и устойчивост и действията по изпълнение на препоръките към България в Доклада за върховенство на закона. Двамата са обсъдили и изготвения от Министерство на правосъдието проект на Закон за прозрачност и почтеност в управлението, с който се регулира лобистите дейности и е част от ангажиментите по четвъртото плащане на ПВУ. Законопроектът е изпратен за цялостна предварителна оценка на въздействието и предстои публикуването му за обществено обсъждане.
