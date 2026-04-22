"Прокурорската колегия ще избере друг легитимен и.ф. главен прокурор за шест месеца", заяви на брифинг в МС правосъдният министър Андрей Янкулов след оставката на Борислав Сарафов.

По думите му той ще може да се ползва от всички правомощия.

"Това дава възможност тежката криза на правовата държава да бъде преодоляна поне от гледна точка на това да има легитимен главен прокурор", допълни Янкулов.

На въпрос дали решението на Сарафов е свързано с политическата обстановка след проведените избори в неделя, правосъдният министър отговори: "Как и въз основа на какво е взел това решение, не мога да тълкувам".