Служебният кабинет оставя подготвени законопроекти, които да гарантират плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, но задача на новото управление ще е да реши - ще ги ползва или ще пише свои. Това заяви служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на БНТ.
Янулков подчерта, че не е получил покана за участие в редовния кабинет.
"Това, което ние ще оставим, са законопроектите, приети от Министерския съвет по Плана за възстановяване и устойчивост - именно създаване на нова политически независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. те са приети от Министерския съвет, депозирани са в парламента и оттам насетне решение на новото управляващо мнозинство ще бъде дали да ги ползват, дали евентуално ще внасят в тях някакви промени или ще правят нещо изначално ново. Но трябва да сме наясно, че сроковете са доста ограничени", обясни той.
