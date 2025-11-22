Георги Георгиев с коментар за бюджета и критиките към план сметката за 2026 година.
"Продължаваме Промяната" какво не блокираха дотук? Блокираха Плана за възстановяване, така че ние заварихме при полагащи се на България 6 милиарда евро безвъзмездни средства, малко над 500 милиона евро със заплаха да ги върнем. Не блокираха ли няколко от усилията на правителството за изваждане на страната от сивия списък", попита той в ефира на NOVA NEWS.
Според него "това не е бюджет, който да предлага решение на всички проблеми, но той е необходимият и възможният".
Относно увеличението на заплатите на членовете на ВСС Георгиев коментира: "По тази тема много се говори. Е, важно е обаче да знаем фактите. Те не си определят сами заплатите. Те са процент от възнаграждението на председателя на Конституционния съд и са разписани в закона. Надявам се действително с този механизъм да се въведе един по-добър порядък за начина на управление на публичните средства там“.
Министърът обясни и как стоят въпросите с бонусите в министерството му.
"То е сравнително малко, така че не е представителна извадка. Бонуси не получават всички служители. Получава се допълнително възнаграждение на база свършена работа. Аз съм доволен от работата на експертите в нашето ведомство, но това не означава, че всички на калпак получават средства. Важно е да сме адекватни и конкурентни на пазара. Тези заплати по-скоро са дофинансиране на заплатите, с които ние не сме в момента конкурентно способни“, допълни той.
По въпроса с референдума за еврото и решението на КС, според който действията на Наталия Киселова са били неправомерни, а именно да върне искането на Румен Радев, той заяви следното: "Тя постъпи правилно, тъй като референдумът по същество противоречи на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който урежда референдумите като едно много силно оръжие“.
Министърът акцентира, че усилията на правителството са насочени към стабилност и прозрачност, като подчерта важността на внимателното управление на публичните средства и необходимостта от спазване на законодателството при всякакви промени в съдебната система и икономическата среда.
За казуса "Благомир Коцев"
Припомняме, че лидерът на ГЕРБ е поискал представителите на партията в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да гласуват против свалянето на кмета Благомир Коцев, потвърдиха от партията за NOVA. Бойко Борисов е обяснил, че не желае служебни победи. Без гласовете на ГЕРБ в ОИК-Варна не могат да се съберат нужните 18 гласа за прекратяване на пълномощията на кмета.
"Служебно избори не печелим. Нямаме нужда от това. Колегите от ПП създават проблеми. Конкретно спекулациите по отношение на условието в затвора са неоснователни", поясни Георгиев.
Правосъдният министър: Това не е бюджет, който да предлага решение на всички проблеми, но той е необходимият и възможният
