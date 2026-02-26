Празник е!
©
Там той живял в пост, труд и молитва. След време бил ръкоположен за свещеник, на който поверили да пази Кръста Господен.
След още няколко години бил избран за епископ на град Газа. До смъртта си той ръководил предано своето паство.
Още от категорията
/
Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика
25.02
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
Александър Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.