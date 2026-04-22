На 22 април Българската православна църква почита паметта на преподобни Теодор Сикеот (Сикеонски), епископ Анастасиополски. Той е известен като ранен християнски подвижник, чудотворец и лечител, живял през VI-VII век.

Теодор Сикеот се родил в село на име Сикея, затова бил наречен Сикеот. Прочул се като чудотворец и изцелител, привлякъл много подвижници и основал Сикеотския манастир. Поради чистотата и духовния му живот бил избран за епископ Анастасиополски и така прекарал 11 години.

След това измолил Бога да го освободи от тази служба, за да може повторно да се посвети на своя монашески подвиг. Преподобни Теодор се върнал в своя манастир и живял там до края на дните си.

Традиции: Вярва се, че на този ден трябва да се избягва тежка физическа работа.

Домашен уют: Според народните вярвания, домът трябва да е подреден, за да се привлече позитивна енергия.