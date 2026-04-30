На 30 април православната църква чества паметта на Свети апостол Яков Зеведеев.

Светият апостол Яков е един от дванадесетте апостоли на Христос. Когато Исус го повикал, той оставил рибарските мрежи и семейството си и тръгнал след него. След като приел Светия Дух на Петдесетница, апостол Яков проповядвал евангелието по разни краища на света, та чак до Испания.

Като се върнал оттам, евреите го посекли в Йерусалим. Тялото му било отнесено в Испания, а на гроба му и до днес се случват чудеса на изцеление.