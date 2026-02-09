Празник е! Българи и българки с нестандартни имена имат имен ден!
Свещеникът Саприкий и християнинът Никифор, които живеели в гр. Антиохия били приятели, но враждата ги разделила и те станали врагове. След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости. Тогава Господ наказал жестокостта на Саприкий. В деня, когато трябвало да бъде посечен, Бог го накарал да се отрече от него.
Народни вярвания
Денят се свързва с труд и преодоляване на мързела, като не е подходящо да се започват нови големи проекти.
Имен ден празнуват Никифор, Форьо, Фори, Никифора.
