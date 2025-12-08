Празник е! Българи с интересни имена имат имен ден, има и забрани!
Според народните вярвания, на 8 декември човек трябва да избягва небрежното отношение към външния си вид, носенето на мръсни или скъсани дрехи. Това се приема за лоша поличба - вярва се, че цялата година ще бъде изпълнена с бедност и нещастия. Оставянето на важни дела недовършени, особено тези, свързани с дългове, също се счита за лоша поличба.
Преп. Патапий се родил в гр. Тива (Египет) и бил възпитан в благочестие от родителите си християни. След навършване на пълнолетие станал монах, после пустинник, живеейки в непрестанен труд и молитви. Прославил се с добродетелните си и боголюбиви дела. Мнозина го посещавали, за да искат неговите съвети, да търсят при него утеха и изцеление за душите си. Бог удостоил своя угодник с чудотворна сила и болните получавали изцерение чрез молитвте му. Преподобният починал в дълбока старост.
Имен ден празнуват Стамат, Стамо, Стаматка.
