На 7 май Православната църква почита паметта на Свети Акакий. Той е бил високопоставен римски служител (според някои предания – военен), който живее в епохата на гонения срещу християните. Въпреки високия си пост, Акакий избира вярата пред езическите обреди. Заради отказа си да се отрече от Христос, той е подложен на жестоки мъчения, които понася с непоколебима духовна сила. Неговата мъченическа смърт се разглежда не като край, а като триумф на вярата и символ на победата над страха.

Народни обичаи

В народния календар денят е посветен на култа към водата. Една от най-интересните традиции е събирането на вода в съдове рано сутринта. Те се оставят на открито, за да се "заредят“ от слънчевата светлина до обяд. Вярва се, че тази вода придобива лечебна и пречистваща мощ, затова се използва за миене, пиене и здраве.

Забрани и духовна чистота

На този ден е важно човек да запази вътрешен мир. Традицията забранява: Проявите на гняв, кавгите и обидите, чувства като завист и желание за отмъщение, мързела и празните приказки, отказването на помощ - смята се за голям грях да не се помогне на човек или животно в беда.

Поличби за времето

Хората са гадаели за бъдещето по знаците на природата - ако в небето се виждат високи облаци или се появят лястовици, това е знак, че времето ще се задържи хубаво и стабилно.