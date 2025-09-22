Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят

© На 22 септември православната църква почита Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.



Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.



Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.



Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.



Днес имен ден празнуват: Гълъбин и Гълъбина.