ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Имен ден имат българи с много интересни имена
©
Зиновий и сестра му Зиновия били родом от гр. Егей. Заради вярата си в Христа те били подложени на тежки мъчения и накрая посечени.
Св. Милутин се отличавал с голяма благотворителност. Царувал 42 години и изпълнил обещанието си - колкото години царува, толкова църкви да построи. Погребан е в Банския манастир, а мощите му - пренесени в църквата “Св. Неделя" в София.
На този православен празник християните се молят за изцеление от болести, най-вече от заболявания, засягащи очите и ушите, както и от последствията от тежки счупвания. Молитвите на празника са насочени към изцеление от тежки заболявания, предпазване от беди и нещастия.
Смята се, че на този ден е добре да нахраните птиците - това ще привлече късмет в дома. Тези, които работят много на този празник, ще живеят в изобилие.
Имен ден: На 30 октомври имен ден празнуват Зиновий, Зиновия, както и хора с имена като Зорница.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синоптици алармират: Очаква се нова доза тежки валежи по Южното Ч...
22:45 / 29.10.2025
Румяна Бъчварова за "Лукойл" и Бюджет 2026: Съществени фактори, к...
22:30 / 29.10.2025
Доц. Филип Филипов за труса в Турция: Със сигурност ще има по-сил...
22:27 / 29.10.2025
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна то...
22:27 / 29.10.2025
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
21:25 / 29.10.2025
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:26 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.