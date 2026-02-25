Празник е! Кавгите носят нещастие
©
Св. Тарасий е роден около 730 г. в Константинопол в благородно и благочестиво семейство. Баща му, Георги, заемал висока позиция в двора на византийския император, а майка му, Енкратия, била известна с благочестието си.
Забранено е да се псува или да се карате – вярвало се е, че кавгите в деня на Св. Тарасий ще донесат нещастие за цялата година. Забранено е да се отсичат дървета – особено върба, тъй като тя е символ на пролетта.
На този празник жените трябва да подредят и да почистят домовете си, особено около печката – вярвали, че това ще осигури просперитет и късмет през цялата година.
Още от категорията
/
Александър Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
НСИ: Средно за почивка в чужбина българинът е изхарчил малко над 740 лева през миналата година
24.02
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
24.02
Експерт: При обратна продажба на бижута се изплаща само цената на златото като скрап, която е по-ниска от тази при инвестиционните продукти
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, заме...
22:21 / 24.02.2026
Какво сочи обследването на кораба, потънал край Маслен нос?
21:06 / 24.02.2026
Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи обр...
21:05 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
20:05 / 24.02.2026
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде то...
20:06 / 24.02.2026
Президентството иска допълнителни документи по искането за освобо...
20:12 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.