Празник е! Не организирайте шумни забавления

© На днешния ден почитаме светия мъченик Калистрат и дружината му. Калистрат произхожда от Картаген (Северна Африка). Баща му е бил християнин и е отгледал сина си във вярата на Христос. В младежките си години Калистрат постъпил на военна служба в Римската империя, но останал верен на Господа. Всяка вечер се молел усърдно, което го отличавало от неговите събратя езически войници.



Не бива да организирате шумни забавления - това е ден за размисъл върху духовността. Не се препоръчва да се работи в градината или на полето - земята почива. Не бива да ходите в гората — "змиите се крият в земята", така че ходенето в гората се счита за опасно.



Към Свети Калистрат вярващите се обръщат с молитви за укрепване на вярата и даряване на сили, както физически, така и духовни. Според народните обичаи на този ден се пекат меденки: вярва се, че изяждането на поне един носи просперитет и благополучие в дома.