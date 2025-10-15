ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не отлагайте важни дела и не взимайте пари назаем
Не трябва да отлагате важни дела и да бъдете мързеливи - предците ни са казвали: "Евтимий не обича мързеливи хора - ако си мързелив ще прекараш зимата без храна."
Не се препоръчва да се вземат пари назаем - подобни дела "измиват" богатството от къщата.
Забранено е да се оставя недояден хляб на масата - това се счита за неуважително.
Днешният ден е известен като Зимната порта на Евтимия. От този момент нататък се очаквали първите истински слани и хората започвали да се подготвят за студеното време.
