Почитаме свети апостол Матей, един от дванадесетте Христови ученици. На този църковен празник се пада и вторият ден от Коледните пости.Молитвите към Свети Матей са насочени към укрепване на вярата, защита от изкушения и помощ по финансови въпроси.Вярва се, че на този ден не трябва да се брои ресто - това означава бъдеща липса на пари. Не бива да носите червени дрехи - това води до раздяла. Не трябва да говорите с някого през прага - това води до кавга.На този ден не се препоръчва да се правят покупки, особено на дрехи - предците ни са вярвали, че новите дрехи, купени днес, ще донесат проблеми.