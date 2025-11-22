Празник е! Не тръгвайте на дълго пътуване
Какво да не правите
Нежелателно е да се преуморявате, тъй като това ще причини здравословни проблеми. Не бива да тръгвате на дълго пътуване - има голяма вероятност то да не доведе до желания резултат.
Не бива да вземате и да давате пари назаем - вярва се, че по този начин можете да загубите и просперитета си заедно с взетите или дадени пари.
След 22 ноември започва да настъпва истинският студ. И този ден показва каква ще бъде зимата: сурова или мека.
/
