Почитаме паметта на свети монах Иларион Велики. Роден е около 291 г. в Палестина, близо до Газа, в богато езическо семейство. От ранна възраст се отличавал с ум и любов към ученето.Не бива да започвате никакви важни дела - денят не е благоприятен за нови начала, дълги пътувания и важни сделки. Забранено е да се карате или да обиждате някого - според легендата, силните спорове биха могли да "привлекат неприятности" през цялата зима.На жените не е било позволено да перат дрехи или да окачват прането навън след залез слънце - това се е смятало за "предизвикателство" към студа и духовете на есента.