Празник е! Не започвайте важни дела и не спорете
Не бива да започвате никакви важни дела - денят не е благоприятен за нови начала, дълги пътувания и важни сделки. Забранено е да се карате или да обиждате някого - според легендата, силните спорове биха могли да "привлекат неприятности" през цялата зима.
На жените не е било позволено да перат дрехи или да окачват прането навън след залез слънце - това се е смятало за "предизвикателство" към студа и духовете на есента.
