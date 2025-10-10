Новини
Празник е! Въздържайте се от тежка физическа работа
Автор: Екип Ruse24.bg 10:03Коментари (0)62
©
На 10 октомври православният календар отбелязва паметта на светите мъченици Евлампий и Евлампия. 

Те са християнски светци, които пострадали за вярата си през 3-4 век и чиито живот и мъченическа смърт се почитат както в православната, така и в католическата традиция.

На този ден се препоръчва въздържането от тежка физическа работа - това се счита за неуважение към светите мъченици. Не бива да пътувате далеч - по това време започват есенни мъгли и първите ранни слани, които могат да се появят по пътя.

Забранено е да се обиждат братя или сестри - народът е казвал: "Ако се скараш със сестра си на Евлампия, няма да има мир цяла година".

Този ден се е смятал за граница между топлата есен и началото на студа, затова му се е отдавало особено значение.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
