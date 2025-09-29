Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Празник е, българи с красиви и нестандартни имена имат имен ден
Автор: Екип Ruse24.bg 08:45Коментари (0)103
©
Днес, 29 септември, е празникът на Свети Кириак Отшелник в православния календар.

Св. преп. Кириак е живял през IV-V в. Още съвсем млад го направили четец в съборната църква. Така младежът изучил свещеното писание. Жаден за духовен живот, той се оттеглил в пустинята при преп. Евтимий Велики. После сменял местата на подвижничеството си, бягайки от човешката слава. Проявил се като учител на монасите, лечител на болните, утешител на страдащите. Починал през 408 г. в един от манастирите на св. Харитон на 107-годишна възраст.

Имен ден празнуват Теофан, Тео, Теофания, Теофана, Фана, Фани.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
17:58 / 27.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана
19:43 / 27.09.2025
Разрушиха изоставената къща, в която бе открит трупът на 18-годишната Магдалена от Хасково 
Разрушиха изоставената къща, в която бе открит трупът на 18-годишната Магдалена от Хасково 
18:49 / 27.09.2025
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
19:28 / 28.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
10:14 / 27.09.2025
Хороскоп за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.: Любов, кариера и пари за зодиите
Хороскоп за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.: Любов, кариера и пари за зодиите
19:12 / 27.09.2025
Кирил Петков: Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода
Кирил Петков: Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода
12:56 / 27.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: