Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Празник е, но има поверия! Не взимайте съдбоносни решения
Автор: Екип Ruse24.bg 08:44Коментари (0)36
©
На днешния ден (23 септември) Православната църква чества зачатие на Св. Йоан Предтеча и Кръстител. Освен това се почита и паметта на Св. мъченица Ираида и на Св. преподобна Поликсения.

В дните на цар Ирод в град Хеврон живеел свещеникът Захарий с жена си Елисавета – братовчедка на Св. Анна. Двамата страдали много, че нямат деца. Макар и в напреднала възраст, непрестанно и горещо се молели за наследник. Един ден молитвите им дали резултат и се случило чудо. Елисавета заченала и родила син точно както било известено на Захарий от св. архангел Гавриил. Ангелът му казал още, че детето ще се нарича Йоан и не само ще проповядва идването на Месията, но и ще го посочи на хората.

Светата дева Ириада живеела в Александрия. Веднъж, като отишла на извора, за да си налее вода, тя видяла един кораб, който спрял на брега. На този кораб се намирали множество миряни и духовници, оковани във вериги, които ги водели на мъчение заради изповядване на името на Иисуса Христа. Внезапно Ириада пламнала от голяма любов към Господа. Тя доброволно се присъединила към Христовите затворници и била окована във вериги заедно с тях. След като корабът пристигнал в египетския град Антинопол, света Ириада преди всички други претърпяла жестоки изтезания и била посечена с меч. Това станало около 308 година.

Поверия, традиции и обичаи, свързани с празника

По днешния ден може да се гадае какво ще бъде времето:

– дъжд на този ден – останалата част от месеца ще бъде топла;

– слънцето грее слабо – ще има дъжд в края на септември;

На 23 септември, както и на всеки друг ден, Църквата се противопоставя на кавгите, сквернословието, клюките, клеветите и осъждането, както и срещу завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате на тези, които искат помощ.

На този ден не трябва да се вземат съдбоносни решения – всичко може да се обърка, ругатните, изречени по адрес на съпруг означават дългосрочни проблеми в семейството.

На този ден човек не трябва да се оплаква от живота – хората вярват, че това може само да влоши ситуацията. Молитвите на този празник са посветени на изцеление от болести, особено главоболие, отърваване от лоши инавици, успокояване на душата, а също и за раждане на дете.

Според народните обичаи от 23 септември започва подготовката на дома за зимата, започват да подготвят дърва за огрев. Денят се счита за благоприятен за домакинска работа в навечерието на зимата и преди падането на сланата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Отбелязване на Деня на Независимостта
Футбол - други
България и Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: