Празник е, но малцина знаят какъв точно
©
Св. Спиридон е един от най-тачените светци в православието, неговите мощи са в специален храм в гръцкия остров Корфу (Керкера) - единствения гръцки остров, който не е падал под туско робство. Тялото му е нетленно и до днес. За неговата молитвена помощ се стичат хора от цял свят.
Св. Спиридон бил един от великите светители и чудотворци на IV век. Той се родил на остров Кипър от прости родители и сам, както съобщава неговият житиеписец, бил винаги прост по нрав, смирен по сърце и благ по живот. От детинство бил овчар. Като станал пълнолетен, той се оженил, но скоро овдовял и започнал да употребява целия си имот за помагане на ближните, които обичал искрено, както заповядал Господ: хранел бедни и сираци, приемал радушно странници.
Спиридон се прославил с чудотворната си дарба. Постоянно при него идвали болни за помощ и изцерение; царете му оказвали почит, но всичко това не подействало върху смиреното сърце на светителя. Той знаел, че земната слава е нищожна. Да угоди на Бога било винаги негова единствена грижа.
И в епископския си сан той запазил своите прости обичаи: избягвал всякакъв разкош, продължавал да се занимава със земеделие и сам заедно с жътварите жънел своите ниви; във всяко време бил достъпен за бедните, като употребявал за подпомагане всичко, което имал - давал помощи и съвети, поучавал с прости думи, пълни с любов и божествена мъдрост. Всички нещастни отивали при св. епископ с твърда надежда, че непременно ще намерят у него съчувствие и помощ.
Малко известен е фактът, че пътищата на този дивен светия са минали и през територията на днешна България.
През IV вeк столицата ни София приютява привържениците на единосъщието на Сердикийския събор 342 г. (343-344), свикан като вселенски. В този събор вземат участие около 300 епископи от всички части на Римската империя.
Може би защото едно от главните действащи лица на събора е св. Атанасий Велики, името на св. Спиридон Тримитунтски остава в неговата сянка. Но именно св. Атанасий Велики е този, който ни съобщава, че св. Спиридон е присъствал на събора в София. В своята така наречена "Втора апология"(Athanasius, Apologia Secunda 50) св. Атанасий изрежда имената на участниците на събора в Сердика, като ясно указва на присъствалите от Кипър 12 епископи.
Още от категорията
/
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
Проф. Боян Дуранкев: Пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години
10.12
Кристина Ташева: Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, носи една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбския...
22:03 / 11.12.2025
Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подгото...
21:04 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка...
20:34 / 11.12.2025
Юрий Асланов: Проектът на президента Радев ще повлияе радикално н...
19:10 / 11.12.2025
Българин и молдовец са осъдени за трафик на мигранти
18:49 / 11.12.2025
AI робот позна, че правителството ще подаде оставка
18:28 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.