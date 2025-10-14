"Предателство спрямо цялата ни обща история": Сиромахов с първи публичен коментар защо напусна телевизията

© Булфото Ние всички трябва да се поздравим. Гражданското общество постигна една малка победа- тази мракобесна поправка в Наказателния кодекс не мина, беше отхвърлена с усилията на доста хора, които наддадоха глас- намесиха се АЕЖ, съюзът на издателите, много активни граждани реагираха остро и на време, а тази реакция доведе до успех. Ако нямаше такава реакция, вероятно днес щяхме да сме в една друга ситуация, в която щяхме да внимаваме какво говорим за да не издадем нещо лично, от което би могло да последва от 1 до 6 години затвор.



Това е първото публично изявление на писателят Иво Сиромахов след като напусна 7/8 ТВ и Слави Трифонов. Коментарът му бе направен в YouTube канала "Контракоментар с Асен Генов".



Сиромахов иронизира предложението на ИТН:



,,Ето сега ти вече директно би попаднал под ударите на този закон, защото снимаш в момента лична ми библиотека зад мен, за което поне две, три години не ти мърдат. Ние се шегуваме, но това беше една опасна ситуация, защото този закон предвижда и разрешение да се подслушват както медии, така и граждани, за да не би евентуално те да имат намерение да издават лична информация".



Доскоршният водещ подчерта, че това е ясно намерение да се сложи ръка върху медиите с категорична заплаха със затвор и да се сложи ръка върху свободните гласове.



"Аз не се съмнявам, че някъде дълбоко в причините са създаването на този закон, стоят добри намерения. Аз съм съгласен, че начинът, по който кафявите сайтове влизат в личния живот на хората, е изключително гнусен и отвратителен. Аз съм съгласен, че трябва да бъде санкционирано това по някакъв начин, но има други решения на този проблем, без да се заплашват хората със затвор. Имаме щастлив край- тази поправка не мина".



Сиромахов обясни и защо напусна телевизията като телевизионен водещ:



"Нашите пътищата се разминаха точно по въпроса за свободата на словото. Основната ценност, за която ние сме настоявали през всичките тези години, е свободата на словото. Ние сме водили много битки, именно с опити за цензура, влизали сме в остри конфликти със СЕМ, с действащи политици, които вече не са, водили сме една битка за свободата на словото за всички. И това, което се случи, тази поправка в закона, която се опитаха да прокарат, аз я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото същите тези хора, с които сме седели рамо до рамо, сме отстоявали точно обратното. Когато тази ценност изчезне, вече няма какво да ни свързва и за това прецених да напусна".



Писателят допълни, че не споделя ценностите и идеалите на партията ИТН.



"Моето условие да работя след като беше създадена партията, да правя в телевизията всичко, което пожелая и да имам пълна свободна. Аз я имах тази свобода- до петък имах пълна свобода. При мен можеше да се каже всичко, няма монтаж, всичко се излъчваше", допълни той.