|"Предателство спрямо цялата ни обща история": Сиромахов с първи публичен коментар защо напусна телевизията
Това е първото публично изявление на писателят Иво Сиромахов след като напусна 7/8 ТВ и Слави Трифонов. Коментарът му бе направен в YouTube канала "Контракоментар с Асен Генов".
Сиромахов иронизира предложението на ИТН:
,,Ето сега ти вече директно би попаднал под ударите на този закон, защото снимаш в момента лична ми библиотека зад мен, за което поне две, три години не ти мърдат. Ние се шегуваме, но това беше една опасна ситуация, защото този закон предвижда и разрешение да се подслушват както медии, така и граждани, за да не би евентуално те да имат намерение да издават лична информация".
Доскоршният водещ подчерта, че това е ясно намерение да се сложи ръка върху медиите с категорична заплаха със затвор и да се сложи ръка върху свободните гласове.
"Аз не се съмнявам, че някъде дълбоко в причините са създаването на този закон, стоят добри намерения. Аз съм съгласен, че начинът, по който кафявите сайтове влизат в личния живот на хората, е изключително гнусен и отвратителен. Аз съм съгласен, че трябва да бъде санкционирано това по някакъв начин, но има други решения на този проблем, без да се заплашват хората със затвор. Имаме щастлив край- тази поправка не мина".
Сиромахов обясни и защо напусна телевизията като телевизионен водещ:
"Нашите пътищата се разминаха точно по въпроса за свободата на словото. Основната ценност, за която ние сме настоявали през всичките тези години, е свободата на словото. Ние сме водили много битки, именно с опити за цензура, влизали сме в остри конфликти със СЕМ, с действащи политици, които вече не са, водили сме една битка за свободата на словото за всички. И това, което се случи, тази поправка в закона, която се опитаха да прокарат, аз я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото същите тези хора, с които сме седели рамо до рамо, сме отстоявали точно обратното. Когато тази ценност изчезне, вече няма какво да ни свързва и за това прецених да напусна".
Писателят допълни, че не споделя ценностите и идеалите на партията ИТН.
"Моето условие да работя след като беше създадена партията, да правя в телевизията всичко, което пожелая и да имам пълна свободна. Аз я имах тази свобода- до петък имах пълна свобода. При мен можеше да се каже всичко, няма монтаж, всичко се излъчваше", допълни той.
