Предимно слънчево време - до 15 градуса в Русе
В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
