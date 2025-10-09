Предлагат да почиваме повече по Нова година

© Фенансовият министър Теменужка Петкова предлага 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно да бъдат обявени за неприсъствени дни, във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 година.



Проектът за решение, с което двата дни да бъдат обявени за неприсъствени е публикуван за обществено обсъждане, показва справка на "Фокус".



Според министър Теменужка Петкова, допълнителните два почивни дни ще позволят извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи.