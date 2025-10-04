Предлагат нов вид отпуск, но не за всички в България

© Синдикатите и Министерството на труда и социалната политика подкрепят предложението родители на деца до 12 години да могат да работят от вкъщи по време на лятната ваканция, съобщава pariteni.bg.



Със законопроекта се предлага да се уреди право на работник или служител, който е родител (осиновител) на дете – ученик до 12-годишна възраст и полага грижи за детето по време на лятната ваканция, да предложи изменение на трудовото правоотношение, така че да се улесни съвместяването на трудовите и семейните задължения. Подобна възможност към момента е регламентирана в чл. 167б, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) за родителите (осиновителите) на дете до 8-годишна възраст и за лицата, полагащи грижи за роднини поради сериозни медицински причини.



Считаме за целесъобразно по време на дебатите по законопроекта да се обсъди възможността за уреждане на правото на работника или служителя, който е родител (осиновител) на дете до 12-годишна възраст, да предлага изменение на трудовото правоотношение не само по време на лятната ваканция. По този начин ще се подпомогне в по-голяма степен съвместяването на трудовите и семейните ангажименти и ще се улесни изпълнението на задължението, произтичащо от Закона за закрила на детето, да не се оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст", посочват от социалното министерство в становището си.







Според Конфедерация на труда "Подкрепа“ проблем остава и до настоящия момент ограниченото приложно поле на регламентацията. За съжаление, поради спецификите на работа от тази възможност не могат да се възползват по-голямата част от работещите родители. В цели области от обществения живот това право си остава само една пожелателна разпоредба, без да има реална възможност работниците или служителите да се ползват от нея.



В сфери като здравеопазване, транспорт, търговия и услуги, различни видове производства, е почти невъзможно да се работи дистанционно или да се промени продължителността на работното време. Причините за отказите са обективни и са свързани с характера на дейността на дадения работодател и неговата невъзможност да осъществява дейността си и да предостави напр. работа от разстояние. Сред нашите членове, ограничен брой, главно занимаващи се с административна дейност или в IT сферата, могат да предложат на работодателите изменение, което би довело до улесняване на съвместяването на трудовите и семейните задължения, пише в становището на синдиката.



Те изразяват надежда, че ще бъдат намерени законодателни решения, разширяващи кръга на субектите на този вид право, подпомагащо съвместяването на семейните и трудови задължения.



Друга законодателна промяна, която се надяваме да бъде осъществена, е възможността това право да бъде ползвано от родителя, полагащ грижи за детето, без да е необходимо съгласието на работодателя. По този начин значително би се разширил кръгът от субектите, които могат да се възползват от регламентираното в чл.167б, казват от КТ "Подкрепа".



Според КНСБ предложението в законопроекта трябва да бъде трансформирано в отделен вид целеви родителски отпуск по подобие на другите видове родителски отпуски в Кодекса на труда. По този начин ще се позволи ползването му да не зависи от съгласието на работодателя и ще се приложи към по-голям кръг работещи.