Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Предлагат нов вид отпуск, но не за всички в България
Автор: Екип Ruse24.bg 08:35Коментари (0)83
©
Синдикатите и Министерството на труда и социалната политика подкрепят предложението родители на деца до 12 години да могат да работят от вкъщи по време на лятната ваканция, съобщава pariteni.bg. 

Със законопроекта се предлага да се уреди право на работник или служител, който е родител (осиновител) на дете – ученик до 12-годишна възраст и полага грижи за детето по време на лятната ваканция, да предложи изменение на трудовото правоотношение, така че да се улесни съвместяването на трудовите и семейните задължения. Подобна възможност към момента е регламентирана в чл. 167б, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) за родителите (осиновителите) на дете до 8-годишна възраст и за лицата, полагащи грижи за роднини поради сериозни медицински причини.

Считаме за целесъобразно по време на дебатите по законопроекта да се обсъди възможността за уреждане на правото на работника или служителя, който е родител (осиновител) на дете до 12-годишна възраст, да предлага изменение на трудовото правоотношение не само по време на лятната ваканция. По този начин ще се подпомогне в по-голяма степен съвместяването на трудовите и семейните ангажименти и ще се улесни изпълнението на задължението, произтичащо от Закона за закрила на детето, да не се оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст", посочват от социалното министерство в становището си.

 

Според Конфедерация на труда "Подкрепа“ проблем остава и до настоящия момент ограниченото приложно поле на регламентацията. За съжаление, поради спецификите на работа от тази възможност не могат да се възползват по-голямата част от работещите родители. В цели области от обществения живот това право си остава само една пожелателна разпоредба, без да има реална възможност работниците или служителите да се ползват от нея.

В сфери като здравеопазване, транспорт, търговия и услуги, различни видове производства, е почти невъзможно да се работи дистанционно или да се промени продължителността на работното време. Причините за отказите са обективни и са свързани с характера на дейността на дадения работодател и неговата невъзможност да осъществява дейността си и да предостави напр. работа от разстояние. Сред нашите членове, ограничен брой, главно занимаващи се с административна дейност или в IT сферата, могат да предложат на работодателите изменение, което би довело до улесняване на съвместяването на трудовите и семейните задължения, пише в становището на синдиката.

Те изразяват надежда, че ще бъдат намерени законодателни решения, разширяващи кръга на субектите на този вид право, подпомагащо съвместяването на семейните и трудови задължения.

Друга законодателна промяна, която се надяваме да бъде осъществена, е възможността това право да бъде ползвано от родителя, полагащ грижи за детето, без да е необходимо съгласието на работодателя. По този начин значително би се разширил кръгът от субектите, които могат да се възползват от регламентираното в чл.167б, казват от КТ "Подкрепа".

Според КНСБ предложението в законопроекта трябва да бъде трансформирано в отделен вид целеви родителски отпуск по подобие на другите видове родителски отпуски в Кодекса на труда. По този начин ще се позволи ползването му да не зависи от съгласието на работодателя и ще се приложи към по-голям кръг работещи.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
10:56 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
14:14 / 02.10.2025
Кметът на Русе присъства на откриването на експресивната изложба на скулптора Зюхтю Калит
Кметът на Русе присъства на откриването на експресивната изложба на скулптора Зюхтю Калит
09:19 / 02.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бойни спортове
Войната в Украйна
Kатастрофи Великотърновско
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: