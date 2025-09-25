Новини
Предлагат отлагане с 8 години за важна регистрация
Автор: Екип Ruse24.bg 07:56Коментари (0)51
©
Да се удължи срокът за регистрация на кладенци, сондажи и герани, предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за опазване на околната среда, внесени за обществено обсъждане. Според закона сега срокът фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да ги регистрират до 28 ноември 2025 г.

За целта те трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Според новото предложение е срокът за това да стане 28 ноември 2033 година.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок няма да могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност.

Регистрацията е основен инструмент за събиране на данни, контрол и ефективно управление на подземните води, както и за изпълнение на ангажиментите на страната по европейското законодателство, пише pariteni.bg. Трябва да се има предвид и регламентирана законова възможност за безвъзмездно ползване за лични нужди, което право може да бъде нарушено, ако тези кладенци не са регистрирани, обясняват в мотивите си вносителите.

Според тях удължаването на срока дава възможност собствениците да изпълнят задълженията си по регистрация. Тази дата е обвързана и със стартирането на работата по актуализиране на Плана за устойчивост за периода 2034-2039 г., като така ще може, въз основа на допълнителни данни, да се направи по-реална оценка на натика върху подземните води и наличните водни ресурси, посочват депутатите. Те допълват, че с промени в Закона за водите се предвижда облекчен режим на регистрация, като част от изискваните документи ще отпаднат.






