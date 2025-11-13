Предлагат понижение на основната лихва при просрочените задължения – свързано е с еврото
© Фокус
В момента е регламентирано, че годишният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка, който тя определя два пъти годишно - в сила от 1 януари и от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.
При сравнителен анализ с практиката в други държави членки се установява, че България има една от най-високите законни лихви при просрочие в Европейския съюз заради фиксираната надбавка от 10 процентни пункта, пише pariteni.bg.
Освен това икономическите условия, при които е определен размерът на законната лихва през 1994 г. (основен лихвен процент плюс 10 процентни пункта) са се променили съществено и понастоящем размерът на законната лихва в България е необосновано висок. С проекта се предлага вторият компонент при определянето на законната лихва да бъде намален от 10 пункта на 8 пункта.
След въвеждането на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г. Българската народна банка ще преустанови обявяването на основния лихвен процент. Така основният лихвен процент в постановлението следва да бъде съобразен с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка, пише в мотивите към проекта.
Според Министерство на финансите намаляването на размера на законната лихва ще има незначителен ефект върху бюджета. Лихвите върху невнесените в срок данъци, такси и други публични вземания не представляват основен приход, който формира държавния, съответно общинския бюджет. Ползите от по-ниския размер на законната лихва надвишават евентуалното намаление на приходите от лихви. Размерът на законната лихва ще запази дисциплиниращата си функция, но понижението ѝ ще допринесе за своевременно погасяване на публичните задължения и яснота по отношение на събираемите и несъбираемите публични вземания.
Още по темата
/
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
11.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Хърватски експерти съветват: Следете цените на кафето, след като влезе еврото в България - при нас скочи над 1,50 евро
08.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11
Още от категорията
/
Бивш началник на НСО: Законът изисква да се отдаде предимство. Ако аз бях на това място, щях да намаля скоростта и леко да отбия
12.11
Медицински надзор за хосписите на ужасите в Поморие и Черноморец: Заличени са регистрите, сезирали сме местните институции, че работят нерегламентирано
12.11
Гуцанов: Трябва да стане самоубийство на дете ли или нещо друго да се случи, за да разберем, че трябва да има определени ограничения
12.11
Илияна Йотова от Русе: Това, което се случи на 7 ноември, може да съперничи на пиеса на Самюъл Бекет
12.11
След убийството на кучето Мая: Прокуратурата даде на съд Габриела и Красимир, измъчвали животни до смърт
12.11
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Бензиностанциите на "Лукойл" в България няма да спрат работа!
22:07 / 12.11.2025
Момиче изчезна, близки молят за помощ
21:43 / 12.11.2025
Бивш началник на НСО: Законът изисква да се отдаде предимство. Ак...
20:40 / 12.11.2025
Вицепрезидентът към студенти от Русенския университет: Не се задо...
20:19 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.