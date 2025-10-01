Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Предлагат промени, които значително ще облекчат отпускането на семейни помощи за деца
Автор: Десислава Томева 08:50Коментари (0)30
©
Подлагат на обществено обсъждане промени в Закон, който засяга много българи.

Целта на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) е да се намали административната тежест при предоставяне на семейни помощи за деца и да се подобри семейното подпомагане. 

Със законопроекта отпада изискването за представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование от майката (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, за изплащане на втората част от отпусната вече помощ по чл. 8в от ЗСПД. Това става ясно от съобщение в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Агенцията за социално подпомагане ще проверява това обстоятелството чрез извършване на служебна проверка и/или получаване на уведомление от Националния център за информация и документация към Министерството на образованието и науката. Регламентира се и възможността остатъкът от помощта да може да се изплати и след навършване на една година от детето, когато информацията за записан следващ семестър или за завършено висше образование е получена след този срок. Отпада едно от основанията за възстановяване на еднократните помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас – когато ученикът е допуснал отсъствия от 5 учебни часа в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини.

С оглед по-ясното определяне на понятията се предлага дефиниция за "дете, посещаващо учебно заведение“. Променя се редът за оспорване на заповедите за отказ за отпускане на семейни помощи, като се предвижда обжалването да може да се извършва първо пред по-горестоящ административен орган – регионалните дирекции за социално подпомагане, а след това пред административен съд, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. С оглед въвеждането на еврото като официална парична единица се предлага и временно изплащане на всички семейни помощи само в парична форма за периода от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г.

Още по темата: общо новини по темата: 947
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/158 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
21:19 / 29.09.2025
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
22:43 / 29.09.2025
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
10:40 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
13:34 / 29.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Икономическа криза
51-ото Народно събрание
Бюджет 2025
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: