Предлагат промени в Националния съвет по антикорупционни политики
Целта е да се възобнови работата на Съвета и да се разшири неговият състав, за да се гарантира представителство на всички съответни институционални участници, в изпълнение на препоръките на Работната група по публичен интегритет и антикорупция към Комитета по публично управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
С промените се предвижда председател на Съвета да бъде министърът на правосъдието. Планирана е и делегация за издаване на заповед от председателя на съвета за определяне на поименния състав на съвета.
Регламентира се ролята на секретар на Съвета да се изпълнява от ръководителя на Главния инспекторат към министър-председателя, като същият запазва членството си и в Съвета. С оглед осигуряване на отчетност се предвижда за всяко проведено заседание секретарят на Съвета да изготвя надлежен доклад до министър-председателя.
