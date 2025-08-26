ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предлагат скок на минималната заплата с близо 70 евро от януари
По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначавате минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащане на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за децата и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснате и заплатите близо 30 000 работници в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.
По инициатива на министър Борислав Гуцанов МТСП възобнови диалог с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата. През годината се провеждат множество срещи със социалните партньори, за да се намери най-правилното и балансирано решение за тяхното усъвършенстване. Макар и да се отчита известно сближаване на позициите, те не постига съгласие за промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата.
Поради тази причина новият размер на минималната заплата е определен в съответствие с Кодекса на труда. Тяхната минимална работна заплата за страната за избрана календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на
предходната година и две първите тримесечия на текущата година. Така определеният размер на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватността, които предлагат Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.
По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността на средните работни места и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предлагат размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.
Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от законодателството.
