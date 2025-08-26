Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Предлагат скок на минималната заплата с близо 70 евро от януари
Автор: Петър Дучев 17:25Коментари (0)18
© Bloomberg
Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. Размерът ì ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. посока сегашната ì стойност. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на Постановлението на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане. На 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

По-високият размер на минималната заплата ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначавате минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащане на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за децата и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснате и заплатите близо 30 000 работници в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства.

По инициатива на министър Борислав Гуцанов МТСП възобнови диалог с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата. През годината се провеждат множество срещи със социалните партньори, за да се намери най-правилното и балансирано решение за тяхното усъвършенстване. Макар и да се отчита известно сближаване на позициите, те не постига съгласие за промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата.

Поради тази причина новият размер на минималната заплата е определен в съответствие с Кодекса на труда. Тяхната минимална работна заплата за страната за избрана календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на

предходната година и две първите тримесечия на текущата година. Така определеният размер на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватността, които предлагат Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.

По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността на средните работни места и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предлагат размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.

Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от законодателството.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
Полицията не успя да удържи протестиращите в Русе - нахлуха в болница "Канев"
10:00 / 26.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:56 / 24.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:35 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
11:00 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:16 / 24.08.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Лято 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бюджет 2025
Опасен хищник броди край Шумен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: