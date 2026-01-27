Предлагат служители на ДАНС да се разхождат пеша за добра форма
©
С проекта се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в Агенцията.
Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите. Очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в Агенцията.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.
Още от категорията
/
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
11:19
Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
10:27
Предприемач: Трябва да приемем, че вече сме сред богатите държави и времената на евтината работна ръка отминаха
10:08
Пилот: Най-опасното, което може да се случи при турбуленция, е да бъде ударен пътник, ако не е със закопчан колан
09:25
Над 300 фотографии са представени в изложбата "Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век"
26.01
Ръст на незабавните преводи, средната стойност на една платежна операция нараства до 2 472 евро
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.